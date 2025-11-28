“Mi scorri dentro” è la nuova collezione 12PM

Nasce un nuovo capitolo narrativo e creativo di 12PM, una collezione che intreccia sentimento, natura e memoria, con un’estetica poetica e decadente

“Anche quando non ci sei, resti con me, perché mi scorri dentro.”

Sono queste le ultime parole che Karbo pronuncia davanti ad Amina, prima di lasciarla andare e che lentamente il loro abbraccio svanisca. Da quel momento nasce un nuovo capitolo narrativo e creativo di 12PM, una collezione che intreccia sentimento, natura e memoria, con un’estetica poetica e decadente. Un elogio alla delicatezza, all’imperfezione, alla vita che scorre.

Come linfa vitale nelle vene, i nuovi gioielli sembrano attraversare il corpo con un’intensità silenziosa. Le forme si ispirano a foglie, rami e fiori raccolti idealmente dal suolo di un giardino a fine stagione. Sono elementi che raccontano la decadenza, il ciclo della vita, la bellezza che svanisce. Un’estetica che celebra l’imperfezione, la fragilità di ciò che ci circonda e del tempo che passa.

Piccoli fiori con boccioli stilizzati, simili a rose selvatiche, violette e fiori di campo, si trasformano in orecchini, collane e bracciali che avvolgono il corpo come se fossero caduti da un albero e si fossero posati sulla pelle. Foglie scolpite con venature in rilievo richiamano quelle dell’acanto. Le linee sono curve e fluide, come linfe che scorrono dentro, e si fondono con la sinuosità decorativa dell’Art Nouveau.

È un’eleganza romantica e vibrante, capace di connettere con la natura più profonda, come fosse una linfa segreta che attraversa e dà energia.

Ogni pezzo è realizzato in bronzo e palladio, arricchito da un bagno prezioso che intensifica i riflessi e conferisce alle superfici un colore profondo e vibrante. Un trattamento che amplifica la materia trasformandola in emozione da indossare.

La collezione prende forma dai disegni originali della designer Michela Trento, fondatrice di 12PM, che continua a dare corpo e voce alla storia di Amina e Karbo. Due amanti separati dal destino, costretti a vivere lontani ma uniti da un filo invisibile. Un legame che non si spezza, che scorre sotto la pelle come ricordo, come promessa.

Con “Mi scorri dentro”, 12PM prosegue il suo viaggio attraverso arte, poesia e materia, trasformando la fragilità in forza e l’ornamento in racconto.