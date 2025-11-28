Il film “Ronin” con Robert De Niro e Jean Reno oggi su Rai 2: la trama

Rai 2 propone “Ronin” diretto da John Frankenheimer e interpretato da un cast stellare con Robert De Niro, Jean Reno, Stellan Skarsgård e Natascha McElhone: la trama
Un classico moderno del genere thriller/action: venerdì 28 novembre 2025 alle 21.20 Rai 2 propone “Ronin” diretto da John Frankenheimer e interpretato da un cast stellare con Robert De Niro, Jean Reno, Stellan Skarsgård e Natascha McElhone.
Un gruppo formato da ex agenti denominati Ronin, ovvero samurai senza padrone, è assoldato per recuperare una misteriosa valigia di cui non si conosce il contenuto. I professionisti si mettono in azione.