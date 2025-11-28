Dalla fine della Primavera di Praga agli Khmer Rossi: su Rai Storia c’è “Misteri d’archivio”

Rai Cultura torna a svelare i “Misteri d’archivio”, al via da venerdì 28 novembre alle 21.10 su Rai Storia, con l’introduzione e la contestualizzazione dello storico Adriano Roccucci

Rai Cultura torna a svelare i “Misteri d’archivio”, al via da venerdì 28 novembre alle 21.10 su Rai Storia, con l’introduzione e la contestualizzazione dello storico Adriano Roccucci. Si parte con “1968, la fine della Primavera di Praga”. Praga, 21 agosto 1968: in poche ore, 27 divisioni dell’esercito del Patto di Varsavia invadono la capitale della Cecoslovacchia.

Un’operazione militare destinata a mettere fine alla cosiddetta “Primavera di Praga”. Nonostante l’appello alla calma da parte del governo di Dubcek, la popolazione, principalmente i giovani, tenta di opporsi ai carri armati sovietici. Ci saranno più di 20 morti nella capitale e 50 vittime in tutto il Paese.

A seguire, alle 22.10, appuntamento con “1978, le immagini ritrovate dei Khmer Rossi”: nel marzo del 1978 Phnom Penh è una città fantasma. Da quando la Cambogia è caduta nelle mani dei khmer rossi, gli abitanti sono stati costretti a lasciare la capitale dal regime di terrore di Pol Pot.