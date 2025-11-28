Charlton Heston e Laurence Olivier per “Khartoum” su Rai Movie: la trama

Per il ciclo “Meravigliosamente classico”, alle 21.10 di venerdì 28 novembre, Rai Movie propone “Khartoum” di Basil Dearden

Per il ciclo “Meravigliosamente classico”, alle 21.10 di venerdì 28 novembre, Rai Movie propone “Khartoum” di Basil Dearden, un kolossal storico che ricostruisce uno degli eventi salienti della guerra mahdista: la difesa eroica della città di Khartoum da parte del generale britannico Charles Gordon.

Ambientato nel 1884-1885, il film racconta la missione impossibile affidata a Gordon dall’Inghilterra, incaricato di proteggere la città sudanese minacciata dalle truppe del Mahdi, leader religioso e militare che ha unito le tribù ribelli. Con un cast d’eccezione guidato da Charlton Heston e Laurence Olivier, “Khartoum” offre il ritratto di un eroe controverso, tra grandi battaglie e tensioni politiche, sotto una regia classica che ripropone un pezzo di storia con rigore e passione. Nel cast anche Richard Johnson e Ralph Richardson.