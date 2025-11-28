Arriva in radio “XSempre” il singolo di Antonino contenuto in “VENTI25”, l’album con cui si celebrano vent’anni di musica, verità e rinascita dell’artista pugliese, arrivato al successo con la vittoria dell’edizione di Amici nel 2005

Arriva in radio “XSempre” il singolo di Antonino contenuto in “VENTI25”, l’album con cui si celebrano vent’anni di musica, verità e rinascita dell’artista pugliese, arrivato al successo con la partecipazione e vittoria dell’edizione di Amici di Maria De Filippi del 2005. L’album è disponibile in digitale (Courage Live /ADA Music).

“XSempre” è un ritorno alla matrice più autentica di Antonino, quella dell’interprete che sa farsi racconto e verità. È una canzone sull’assenza, ma anche sul coraggio di ricordare. La voce si fa confessione, fino all’ultimo verso.

Qui il video di “XSempre”: https://youtu.be/zFfzf-o060s

Vent’anni di musica. Vent’anni di palchi, incontri, silenzi, ritorni e rinascite. Antonino celebra il suo percorso con “VENTI25”, un album che racconta il passato con la consapevolezza del presente e la curiosità del futuro. Dieci brani per ripercorrere la sua evoluzione musicale e umana: da interprete potente e istintivo a cantautore maturo, capace di mettersi a nudo con verità e dolcezza.

«Sono legato a tutti i miei brani allo stesso modo, sono tutti figli miei. I nuovi arrangiamenti mi hanno però fatto riscoprire con piacere alcune canzoni del passato, ora vestite di nuove emozioni. In questo momento, “XSempre” è quella che sento più mia, autobiografica e con un arrangiamento che mi ha profondamente colpito. “VENTI25” nasce dalla necessità artistica di celebrare i miei primi vent’anni di carriera – racconta Antonino – vent’anni di amore, affetto e condivisione con il pubblico. È un modo per ricordare come tutto è iniziato, ma anche per mostrare la direzione musicale verso cui voglio andare in futuro.»

“VENTI25” è il frutto di un anno di lavoro condiviso con il nuovo management guidato da Daniele Palano. Un percorso costruito passo dopo passo, tra la selezione dei brani storici, la nascita dei nuovi inediti e una nuova veste sonora firmata da Etta, che ha saputo cucire su Antonino un abito musicale elegante, coerente e sorprendentemente nuovo.

Questa la tracklist dell’album: “Ali nere”, “Stanotte”, “Ritornerà”, “Comunque sia”, “Bellissimo”, “Roma d’estate”, “Resta ancora un po’”, “Un’ora d’amore”, pubblicato lo scorso mese di maggio e due inediti che tracciano la nuova rotta artistica di Antonino come “Ménage à trois” e “XSempre”, brano scelto per il lancio del progetto.

«Il titolo dell’album è arrivato in modo naturale – prosegue Antonino – volevo festeggiare i miei 20 anni di carriera nel 2025, e da lì “VENTI25”. La selezione dei brani, invece, è stata più complessa. Considero ogni mia canzone come un figlio, quindi ho dovuto tenere conto dell’affetto del pubblico, del mio legame personale e del momento storico in cui sono nate. Noterete che ho scelto di non includere alcuni brani appartenenti a un periodo musicale che ho preferito lasciare fuori da questo racconto.»

Antonino si avvicina al mondo della musica da giovanissimo e appurate le sue doti canore (maturate da autodidatta), comincia a partecipare a diversi concorsi. Con grande impegno entra nell’accademia di Amici di Maria De Filippi, nella sezione Canto. Durante il programma emerge come uno dei favoriti e conquista sia la vittoria assoluta che il Premio della Critica Giornalistica, affermandosi subito come una delle voci più apprezzate della sua generazione. Nel corso della sua carriera rappresenta l’Italia in due tra i più importanti concorsi internazionali, Golden Stag Festival e International Contest of Cesme, vincendoli entrambi. Si aggiudica inoltre il Premio Lucio Battisti come miglior cantautore emergente e il Premio Mia Martini come miglior interprete. Ha pubblicato cinque album in studio, firmati dalle principali major italiane, collaborando con artisti e autori di spicco come Mogol, Dario Faini ed Emma Marrone. Numerose anche le sue partecipazioni televisive, tra cui Bake Off Celebrity Edition (vinto in coppia con Emma Marrone) e il celebre programma di Rai1 Tale e Quale Show (2022), dove conquista pubblico e giuria grazie alla sua voce eclettica e camaleontica. Il 13 gennaio 2023 pubblica “Comunque sia”, una power ballad intensa e personale, scritta da Giovanni Caccamo. La sua hit “Roma d’estate” accompagna l’inarrestabile tour 2024, che lo ha visto protagonista sui palchi di tutta Italia. Il 23 maggio 2025 arriva “Un’ora d’amore”, brano apripista del progetto discografico “VENTI25”, con cui Antonino celebra vent’anni di carriera per una nuova fase musicale, tra inediti e rivisitazioni, che conferma il suo stile inconfondibile e la forza di un interprete capace di attraversare generi, generazioni ed emozioni.