A “Geo” oggi su Rai 3 si parla di biochar, un materiale rivoluzionario

Un esempio virtuoso di economia circolare e di come la scienza del suolo possa offrire strumenti concreti per la tutela dell’ambiente e il futuro del nostro pianeta. È il biochar, un nuovo e rivoluzionario materiale di origine vegetale, il protagonista di “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda venerdì 28 novembre alle 16.20 su Rai 3. Ne parlano i biologi dell’Università di Salerno, Francesco Guarino e Angela Cicatelli.