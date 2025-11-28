A “Farwest” stasera su Rai 3 le truffe del trading online e i falsi guru finanziari. Obiettivo anche su Firenze e Roma, tra beni pubblici e servizi

Un’inchiesta sul sistema delle truffe legate al trading online: la propone “Farwest”, la trasmissione di Salvo Sottile, in onda venerdì 28 novembre alle 21.25 su Rai 3, torna. L’inviato di “Farwest” si è messo sulle tracce di un gruppo di aziende che operano in rete e che, con tecniche di marketing aggressivo, hanno convinto centinaia di persone a versare migliaia di euro con l’illusione di guadagnare senza perdere, grazie al famoso arbitraggio matematico. Un racconto che attraverso testimonianze esclusive fa luce su quanto sia pericoloso il mondo dei falsi guru finanziari.

“Farwest” indaga poi sul caso del Cubo Nero, l’edificio sorto al posto dell’ex Teatro Comunale di Firenze e divenuto simbolo delle contraddizioni urbanistiche della città. Una vicenda segnata da rimpalli tra Comune e Sovrintendenza e da un bene pubblico ceduto a un gruppo immobiliare straniero.

A seguire, un viaggio nella Capitale per capire lo stato dei servizi ai cittadini tra sprechi di denaro pubblico, bisogni e disagi. Dal centro alle periferie, passando per le condizioni dei due cimiteri capitolini Verano e Prima Porta, dove le telecamere di “Farwest” hanno raccolto testimonianze inedite di chi opera nel settore delle pompe funebri, che rivelano una situazione a tratti drammatica.

Torna infine l’inchiesta sul sistema dei diplomifici, per raccontare un mondo in cui, per ottenere la maturità, non serve studiare perché, di fatto, basta pagare.

“Farwest” è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Chiara Ingrosso, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Tommaso Mattei, Maria Laura Cruciani, Manuela Iatì.