A “Elisir” oggi su Rai 3 la chirurgia per i diverticoli

Quando diventa necessario intervenire chirurgicamente sui diverticoli, estroflessioni che si formano in aree di minore resistenza della parete intestinale? Le risposte a “Elisir” su Rai 3

Quando diventa necessario intervenire chirurgicamente sui diverticoli, estroflessioni che si formano in aree di minore resistenza della parete intestinale? A “Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 28 novembre alle 10.55 su Rai 3 – il direttore Unità Operativa Chirurgia Mininvasiva del Policlinico Agostino Gemelli di Roma Roberto Persiani approfondirà in studio i trattamenti oggi a disposizione.

A seguire, nella rubrica “In corpore sano”, si parlerà dello sport che fa bene alla mente e che favorisce la riduzione dello stress e il miglioramento dell’umore. Qualsiasi attività fisica, anche moderata come la camminata veloce, ha effetti benefici sul benessere mentale? Piero Barbanti, neurologo all’ Irccs San Raffaele Pisana di Roma, risponderà in studio.

Nella rubrica “ABC della salute”, infine, si parlerà della scoliosi, una deformità della colonna vertebrale caratterizzata da una curvatura laterale permanente e da una rotazione delle vertebre. Sebbene spesso lieve, nei casi più gravi può causare dolore cronico, problemi respiratori e influire sulla funzionalità di altri organi, se non trattata. Da che cosa è causata? Come si affronta questo problema? In studio risponderà Massimo Balsano, presidente della Società Italiana di Chirurgia Vertebrale.