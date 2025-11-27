Cagliari, una settimana dopo la scomparsa nessuna traccia di Martina Lattuca. Continuano le ricerche in mare: i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno effettuato attività di addestramento su un fondale differente

Ancora nessuna notizia di Martina Lattuca, la quarantanovenne scomparsa una settimana fa in una delle zone costiere di Cagliari. Questa mattina gli specialisti sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Cagliari hanno inviato uomini e mezzi nautici per effettuare attività di addestramento nelle acque antistanti la Sella del Diavolo, dove, nei giorni scorsi, si sono concentrate le ricerche della donna.

Le due squadre impiegate hanno utilizzato metodi ed attrezzature per poter impostare una ricerca su un fondale differente, più a sud rispetto al punto di ritrovamento degli effetti personali. Una di tipo strumentale, in acque basse entro i 20 metri, che consente di effettuare una scansione del fondale marino che rileva sia la sua conformazione che eventuali oggetti ricercati.

L’altra, in immersione, con l’impiego di trascinatori e bussola subacquea che consentono di percorrere ampie distanze mantenendo il corretto orientamento prestabilito. È stato previsto quindi un percorso subacqueo, parallelo alla linea di costa, per l’ispezione a tappeto del fondale marino che si è potuto osservare. L’addestramento, fanno sapere i vigili del fuoco, è stato proficuo ma, nel tratto marino battuto, ha dato esito negativo sulla ricerca di Martina.

