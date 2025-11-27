Un commissario francese in Giappone in “Wasabi” stasera su Rai Movie: la trama del film

È Jean Reno, nei panni del commissario Hubert Fiorentini, il protagonista del film “Wasabi” di Gérard Krawczyk, in onda giovedì 27 novembre alle 21.10 su Rai Movie

È Jean Reno, nei panni del commissario Hubert Fiorentini, il protagonista del film “Wasabi” di Gérard Krawczyk, in onda giovedì 27 novembre alle 21.10 su Rai Movie. Fiorentini è un ex agente segreto, molto efficiente ma dai modi bruschi, che porta nel cuore un grande rimpianto: vent’anni prima è stato abbandonato da una donna giapponese, il suo unico grande amore.

Quando la donna, Miko, muore, il commissario scopre di esserne l’unico erede: dovrà recarsi a Tokyo per la lettura del testamento. Una volta in Giappone scopre anche di avere una figlia, e che il patrimonio ereditato è piuttosto cospicuo. Il gruzzolo è nel mirino della mafia giapponese, che sequestra la ragazzina. Grave errore: non sanno di che cosa è capace Fiorentini.

Nel cast del film – scritto e prodotto da Luc Besson – anche Ryoko Hirosue e Carole Bouquet.