Torna la leva militare, Crosetto: “Porterò la legge in Cdm e in Parlamento”

Il ritorno della leva, Crosetto: “Porterò la legge in Cdm e in Parlamento”. Il ministro intervistato al Tg3: “L’obiettivo è la difesa del Paese per i prossimi anni”

L’Italia pensa di reintrodurre un nuovo servizio militare come hanno fatto Germania e Francia? “Se lo deciderà il Parlamento sì. Penso di proporre prima in Consiglio ai ministri e poi in Parlamento una bozza di legge da discutere su cui vorrei intervenissero su tutti i partiti”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato dal Tg3.

Il provvedimento “non parlerà soltanto di numero di militari, ma proprio di organizzazione e di regole”, ha aggiunto Crosetto, spiegando che l’obiettivo è “garantire la difesa del Paese nei prossimi anni”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)