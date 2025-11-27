Sul palco di Fortezza Est dal 27 al 29 novembre “A little gossip never killed nobody” una favola oscura sul potere della parola, scritta da Chiara Arrigoni e diretta da Francesca Caprioli

Sul palco di Fortezza Est dal 27 al 29 novembre “A little gossip never killed nobody” di Chiara Arrigoni, diretto da Francesca Caprioli con in scena Chiara Arrigoni, Giulia Gallone, Ottavia Orticello, protagoniste di una favola oscura sul potere della parola, così potente che può cambiare la realtà, crearne una nuova, spingerti a immaginare, desiderare, manipolare, obbedire.

Klara, Agnes e Martha sono tre donne contemporanee, tre operaie costrette a un lavoro logorante che soffoca la speranza del futuro e la dimensione del desiderio. Le tre donne, insieme, sperimentano l’euforia di progettare un riscatto – personale e collettivo – e, nel bene e nel male, scoprono di avere il potere di cambiare la realtà.

Klara, l’aspirante leader, Agnese, la pigra mediatrice, e Martha, quella nuova. Tre donne ai margini. potrebbero essere straniere, venire da lontano, portarsi dietro un vissuto difficile, sono donne lavoratrici in un contesto opprimente in cui i loro corpi sono forza lavoro, e sono controllati, ma si apre sempre lo spazio per un riscatto o una ambiguità: i corpi delle tre donne sono, in modo diverso, un campo di battaglia, un luogo di auto-contestazione, di disarmonie, rabbia, ma anche eros, immaginazione, metamorfosi, liberazione.

Il testo si ispira al modello della fiaba: un mondo chiuso in cui il soprannaturale sembra fare irruzione nella realtà e il desiderio è una forza ambigua, che spinge l’essere umano a superare un confine vietato e, poi, a pagare un prezzo troppo alto. La fiaba è il contenitore in cui si muovono, però, istanze del nostro tempo. La fabbrica è il simbolo di un presente che è un pantano da cui non si può scappare e dell’oppressione che annienta la visione di un futuro. In questa oscillazione tra crudezza del reale e sospensione fiabesca, il soprannaturale è un elemento poetico a cui la regia allude senza mai darne una prova certa: non si sa se esista davvero, ma la realtà produce uno strano e inquietante meccanismo di coincidenze che si trasformano presto in una trappola e questo è lo spazio in cui è possibile, per il pubblico, credere nell’incredibile.

Ai margini di questa storia, gli uomini. Sempre nominati, ma non appaiono mai: depositari del potere, oggetto del desiderio, controparte di relazioni non paritarie. L’uomo è un grande assente che, però, incombe sulla narrazione e, soprattutto, ricadono sulla storia le conseguenze del potere che egli esercita, sulla piccola fabbrica e sulla vita delle tre donne.

A LITTLE GOSSIP NEVER KILLED NOBODY

27-28-29 Novembre 2025 ore 20:30

POETICA Stagione Teatrale 2025/26 Fortezza Est

via Francesco Laparelli, 62 Roma – Tor Pignattara

Orario Spettacoli giov- ven-sab ore 20:30

biglietto unico 14.00€

Abbonamenti 3 spettacoli 30€/ 5 spettacoli 45€/ 10 spettacoli 70€

www.fortezzaest.com

info e prenotazioni mail prenotazionifortezzaest@gmail.com

| whatsapp 329.8027943| 349.4356219