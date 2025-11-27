Striscia la notizia torna in tv e cambia orario: ecco quando. Alla conduzione ci saranno Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti
Dopo tanta attesa è arrivata la conferma di Mediaset. Striscia La Notizia torna in tv, ma con un nuovo orario. Per la prima volta nella sua storia – quest’anno il programma raggiunge la sua 37esima edizione – il tg satirico sbarcherà in prima serata su Canale 5. Sono in calendario cinque puntate speciali condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. “L’importante evoluzione del prime time è stata voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci“, si legge in una nota dell’azienda.
La squadra di autori e la produzione sono già al lavoro- fanno sapere da Mediaset- per offrire al pubblico contenuti inediti, mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di Striscia la Notiziauno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana”. Il ritorno di Striscia La Notizia dopo la pausa estiva era atteso per ottobre, poi per novembre. Ora la decisione che cambia tutto. Nella storica fascia oraria occupata dal tg satirico continua l’esperienza trionfale de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)