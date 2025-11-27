Stasera su Rai Storia “La grande corsa dei carri” per “a.C.d.C.”

Le corse dei carri: lo sport più popolare nell’antica Roma, strumento dell’Imperatore Domiziano per intrattenere le masse che acclamano e seguono gli aurighi come vere superstar. Un gioco popolare, funzionale a mantenere la pace sociale nell’Impero di Domiziano, all’apice del suo potere, e, allo stesso tempo, occasione per uno schiavo di diventare un uomo libero. “a.C.d.C.” – in onda giovedì 27 novembre alle 21.10 su Rai Storia con l’introduzione del professor Alessandro Barbero – racconta quell’epoca e uno sport leggendario attraverso la vicenda del giovane auriga Scorpus che, vincendo le sfide con i carri, potrà raggiungere non solo la ricchezza, ma anche la libertà.