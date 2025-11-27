Stasera su Rai 5 la storia di Freddie Mercury in dieci scatti

In prima serata su Rai 5 “La storia di Freddie Mercury in dieci scatti”, la serie che racconta la vita professionale e personale di alcune delle icone pop di oggi
Un format che racconta la vita professionale e personale di alcune delle icone pop del nostro tempo partendo da dieci scatti. Repertorio, interviste dirette ai protagonisti, amici e collaboratori. In questo episodio, la storia di Mercury, dalla nascita a Zanzibar alla tragica scomparsa nel 1991.
Lo propone “La storia di Freddie Mercury in dieci scatti”, la serie che racconta la vita professionale e personale di alcune delle icone pop di oggi partendo da dieci immagini simboliche, in onda giovedì 27 novembre 2025 alle 21.05 su Rai 5.