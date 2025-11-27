Stasera su Rai 1 torna Un professore 3, la trama dei nuovi episodi

Un professore 3 torna in prima serata su Rai 1 il 27 novembre con due nuovi episodi intitolati “Wittgenstein: vero o falso” e “Popper: gli errori”: la trama

Un professore 3 torna in prima serata su Rai 1 il 27 novembre con due nuovi episodi. La serie cult co-prodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, che accompagnerà il pubblico per un totale di sei appuntamenti. I protagonisti ormai consolidati – Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino – sono affiancati in questo nuovo viaggio dai nuovi personaggi di Nicole Grimaudo e Dario Aita.

Nell’episodio “Wittgenstein: vero o falso”, l’improvvisa scelta di Manuel sconvolge tutti, soprattutto Anita. Simone cerca Thomas, svanito dopo il loro incontro. Tra Laura e Luna cresce la tensione per Matteo, mentre la 5ªB scopre la situazione familiare di Zeno. Intanto Leone chiede a Dante di intervenire per aiutare Alba.

In “Popper: gli errori”, Dante e Irene si scontrano su Thomas e sul loro modo di vedere scuola e vita. Intanto tra Simone e Thomas nasce la passione, mentre Greta si sente messa da parte. Dante convince Alba a tornare a studiare da privatista e riaffiora la tragica storia di Gabriele. Tra Anita e il prof di Fisica nasce una simpatia… e non solo per lei.