Spruzzano Spray al peperoncino al concerto di Anna Pepe: attimi di panico a Bologna

Spray al peperoncino al concerto di Anna Pepe: attimi di panico e show sospeso a Bologna. Aria irrespirabile e lievi malori all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno

Attimi di panico durante il concerto di Anna Pepe all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna. La rapper classe 2003 ha dovuto interrompere lo show del ‘Vera baddie tour 2025’ dopo che qualcuno in platea aveva spruzzato lo spray al peperoncino.

In corso di scaletta, durante il brano “Petit Fou Fou”, l’aria è infatti diventata improvvisamente irrespirabile tanto che la stessa artista ha chiesto al suo pubblico cosa stesse succedendo. Nel parterre, nel frattempo, si era scatenato un fuggi fuggi collettivo.

Diverse persone hanno accusato lievi malori e principi di intossicazione. Qualcuno è stato soccorso sul posto e tra il pubblico si è aperto un varco per favorire l’uscita di chi non stava bene. Dopo una necessaria pausa per far rientrare la situazione, Anna è tornata sul palco per continuare il concerto che è proseguito in tutta sicurezza. Si è esibita con alcuni brani e poi ha chiuso intorno alle 23. L’artista, al momento, non ha commentato quanto accaduto.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)