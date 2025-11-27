Sparatoria vicino alla Casa Bianca: fermato un cittadino afghano

Sparatoria vicino alla Casa Bianca: fermato un afghano, due membri della Guardia Nazionale sono ricoverati in gravissime condizioni. Trump: “L’animale che ha sparato pagherà un prezzo altissimo”

Sparatoria nel centro di Washington Dc, nei pressi della Casa Bianca. Due membri della Guardia Nazionale mercoledì sono rimasti feriti gravemente a seguito dei colpi d’arma da fuoco. “I due militari sono in condizioni critiche”, hanno dichiarato il direttore dell’FBI Kash Patel e il sindaco di Washington, DC, Muriel Bowser, durante una conferenza stampa. Ferito anche l’attentatore, ma non è in pericolo di vita.

Non è chiara, al momento, la dinamica della sparatoria. La polizia di Washington ha, però, fermato un sospettato e “la scena è stata messa in sicurezza”, chiedendo ai cittadini di non avvicinarsi all’area interessata. Non risultano altri coinvolti oltre ai due soldati. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha identificato il sospettato come Rahmanullah Lakanwal, riporta la CNN, un cittadino afghano di 29 anni giunto negli Stati Uniti nel 2021. La stessa emittente tv aveva precedentemente riferito che il sospettato aveva presentato domanda di asilo nel 2024, richiesta che gli era stata concessa dall’amministrazione Trump nell’aprile 2025. Poco dopo le dichiarazioni di Trump, i Servizi per la cittadinanza e l’immigrazione degli Stati Uniti hanno annunciato di aver interrotto l’elaborazione di tutti i casi di immigrazione relativi agli immigrati afghani “a tempo indeterminato, in attesa di ulteriori esami”.

IL PRESIDENTE TRUMP: “L’ANIMALE PAGHERÀ UN PREZZO ALTISSIMO”

Il presidente Trump – in Florida per la festività del Ringraziamento del 27 novembre- è stato informato immediatamente di quanto accaduto. Su Truth, ha commentato la vicenda scrivendo: “L’animale che ha sparato ai due membri della Guardia Nazionale, entrambi gravemente feriti e ora ricoverati in due ospedali separati, è anch’esso gravemente ferito, ma nonostante tutto, pagherà un prezzo altissimo. Dio benedica la nostra Grande Guardia Nazionale e tutti i nostri militari e le forze dell’ordine. Queste sono persone davvero straordinarie. Io, come Presidente degli Stati Uniti, e tutti coloro che collaborano con l’Ufficio Presidenziale, sono con voi!”.

TRUMP RICHIEDE ALTRI 500 SOLDATI DELLA GUARDIA NAZIONALE A WASHINGTON DC

La Guardia Nazionale è dispiegata nelle strade Washington Dc dallo scorso agosto nell’ambito di un’operazione voluta da Trump per reprimere la criminalità nella città. Il presidente Donald Trump ha chiesto che altri 500 soldati della Guardia Nazionale vengano dispiegati a Washington Dc. A dichiararlo è stato il segretario alla Difesa, Pete Hegseth. “Questo non farà che rafforzare la nostra determinazione a garantire che Washington DC sia sicura e bella”, ha affermato.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)