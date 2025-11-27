Sciopero 28 novembre, Roger Waters sta con i manifestanti

Il musicista inglese Roger Waters in prima linea, di nuovo, per la causa della Palestina: in un messaggio video inviato ai sindacati, ringrazia chi aderirà allo sciopero del 28 novembre

“Sono molto felice di essere lì con voi, a Genova“: un messaggio di incoraggiamento ai lavoratori portuali che domani incroceranno le braccia a Genova per la giornata di sciopero generale indetta dai sindacati contro la manovra e contro il riarmo è arrivata dal musicista inglese Roger Waters. Il messaggio video (in cui il musicista dice anche una frase in italiano, che è appunto “Sono felice di essere con voi”, in inglese “I’m with you in spirit“) è stato condiviso sui social da Usb e Calp. Scrivono i sindacati: “Il musicista inglese ha inviato ai portuali di Genova un video saluto musicale, visibile sui canali social del Calp e di Usb nazionale. 28 e 29 novembre vogliamo fermare la finanziaria di guerra del Governo Meloni, che impoverisce la popolazione per puntare sul riarmo, bloccare i rapporti con lo stato israeliano che compie un genocidio in Palestina, rimettere al centro le vere priorità del paese: i salari, fermi da 30 anni, le pensioni, i servizi pubblici ed i diritti sociali”.

La giornata di sciopero di domani, venerdì 28 novembre, vedrà manifestazioni in decine di piazze in tutta Italia: a Genova saranno presenti ospiti internazionali come Greta Thumberg e Francesca Albanese mentre a Roma è prevista una manifestazione a Piazza Montecitorio per votare la finanziaria del popolo. Il 29 novembre, poi, è in programma una manifestazione nazionale che partirà da Porta San Paolo all’insegna del motto “Fermiamo l’economia del riarmo e del genocidio”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)