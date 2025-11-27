Oroscopo di oggi, giovedì 27 novembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 27 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Giornata pensierosa, qualche questione professionale ci agita. Consiglio: se non possiamo cambiare le cose, cambiamo il modo in cui reagiamo a esse. Se avvertiamo un problema nella coppia, meglio parlarne subito, prima che divenga un ostacolo insuperabile.
Toro
Se abbiamo un favore da chiedere al capo o se puntiamo a un avanzamento di carriera, approfittiamo della Luna in Capricorno per avere dei vantaggi. L’amore è al centro dei pensieri, tenero, dolce, romantico e solido. In arrivo un invito da amici lontani.
Gemelli
Buone capacità e senso pratico sono oggi in offerta speciale per noi. Ne traggono vantaggio il lavoro e la conduzione della vita domestica. Ordine e concretezza ci consentono di realizzare molto e di ricavare del tempo libero in più tutto per noi.
Cancro
Non serve imporci una sicurezza che non abbiamo, accettiamo la nostra fragilità, la necessità di appoggiarci a chi può darci un sostegno morale. Se interiormente tranquilli, superiamo turbamenti o eventi destabilizzanti che possono metterci in agitazione.
Leone
È necessaria una migliore gestione casalinga. Rischiamo di essere dispersivi e stressarci inutilmente. Non rimandiamo un incontro con i nostri cari. Vita sociale vivace, ma dobbiamo evitare di metterci in situazioni compromettenti e complicate.
Vergine
Naturale che ci sentiamo in piena forma, con la Luna che lancia e riceve aspetti rassicuranti. Intraprendenza, combattività e capacità di giudizio. Tutte le iniziative condotte con competenza e decisione arrivano in porto. Conclusione entusiasmante.
Bilancia
La disarmonia della Luna si riflette soprattutto sull’attività, dove la nostra palese distrazione suscita rimostranze e lamentele da parte dei capi. Difficoltà di comunicazione con l’esterno, blocchi affettivi. La nostra socievolezza oggi segna il passo.
Scorpione
Basta l’appoggio di Venere, per imprimere alla Luna in Capricorno la dolcezza che le manca. L’amore è una faccenda seria che ci fa ridere il cuore. Avanziamo proposte e rivendichiamo le giuste ricompense, oggi essere considerati è un gioco da ragazzi.
Sagittario
Diamoci da fare in campo professionale, perché è arrivato il momento di discutere in termini materiali i giusti meriti per l’impegno dimostrato. Scegliamo con cura gli interlocutori e le modalità delle discussioni: niente aggressività né toni pretenziosi.
Capricorno
Se qualcuno sta cercando in qualche modo di farci perdere le staffe, non cadiamo nella sua trappola. Anche se è difficile, manteniamo la massima calma. Per poter combattere e mettere alle corde gli avversari, più che di forza c’è bisogno di strategie mirate.
Acquario
Unico neo della giornata una lieve mancanza di entusiasmo. Sembriamo arresi alla pigrizia, poco stimolati e sostenuti dal ritmo di questo cielo. Oggi alla frivola allegria, agli incontri che non lasciano traccia, preferiamo la compagnia di noi stessi.
Pesci
Il sestile della Luna ci propone di mediare fra i desideri del cuore e i doveri del lavoro. Affrontiamo gli impegni con serenità e rassicuriamo la persona amata. Confidiamoci con un amico paziente, può aiutarci a guardare la situazione da un’altra prospettiva.