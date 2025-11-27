“Non fa niente” è il nuovo singolo di Roberto Montisano

Roberto Montisano, reduce dal suo esordio con “Saudate di Te”, brano pubblicato ad ottobre, firma una nuova canzone intima

Un mantra disilluso. Un valzer lento che parla di perdita, di resistenza emotiva, di quei denti stretti che ci hanno tenuto in piedi quando avremmo voluto cadere. “Non fa Niente”, il nuovo singolo di Roberto Montisano è disponibile su tutte le piattaforme digitali (per Believe Music Italy), e si rivela la colonna sonora di tutte le volte in cui abbiamo detto “non fa niente” per non mostrare il dolore – salvo poi pagarne le conseguenze, con rancore.

Roberto Montisano, reduce dal suo esordio con “Saudate di Te“, brano pubblicato ad ottobre, firma quindi una nuova canzone intima, che avvolge e ferisce – un nuovo e importante capitolo del percorso che lo porterà alla pubblicazione del suo EP di debutto in uscita nel 2026, dal titolo “Respirare la polvere“. La produzione, essenziale e calda, lascia spazio alla voce e al testo, trasformando un gesto di rassegnazione in un racconto universale: quello di chi ha amato, ha perso, e continua a fare i conti con ciò che ha taciuto. “Non fa niente” si conferma capace di unire delicatezza melodica e taglio emotivo netto.

