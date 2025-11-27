“Niente” è il nuovo singolo di Valentina Indelicato disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica

“Niente” è un brano che indaga il significato nascosto dietro la parola “niente”, spesso usata per celare emozioni e pensieri che non trovano voce. Attraverso immagini delicate e contrasti sottili, mette in luce come anche ciò che appare minimo possa racchiudere un universo di senso, capace di farsi sentire non solo nell’anima ma anche nel corpo. Il “niente” diventa così una presenza fisica, un peso silenzioso che attraversa i gesti e le percezioni. L’opera invita a lasciar consumare quel “niente”, a svelarlo, affinché ciò che resta sia più autentico, più trasparente, più vero.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho parlato con il mio niente e mi sono detta tutto. Ho scoperto che il niente non è assenza, ma il luogo dove il tutto può (ri)fiorire.”