In arrivo la mostra “Gabriella Podini. Enigmi. Oltre l’apparenza 1969-1985”

Gabriella Podini. Enigmi. Oltre l’apparenza 1969-1985 è la grande mostra antologica organizzata a quarant’anni dalla sua prematura scomparsa. L’esposizione sarà ospitata a Lodi, negli spazi di Bipielle Arte, dal 24 gennaio al 15 febbraio 2026. La mostra, curata da Marina Arensi, riunisce un’ampia selezione di opere provenienti dall’Archivio Gabriella Podini e da collezioni private, con l’obiettivo di restituire al pubblico la complessità e la forza visionaria della ricerca dell’artista. L’iniziativa gode del sostegno della Provincia di Lodi e del Comune di Lodi e della collaborazione con Fondazione Banca Popolare di Lodi, Il Cittadino di Lodi e il Centro Servizi Volontariato Lombardia Sud ETS.

L’antologica rientra nel format UN’ARTISTA, TANTI MONDI, uno dei progetti selezionati dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi nell’ambito del Bando Cultura 2025. L’iniziativa è realizzata dal gruppo di partenariato formato da Animum Ludendo Coles e Memosis Soc. Coop. Impresa Sociale in collaborazione con l’Archivio Gabriella Podini (È possibile sostenere il progetto partecipando al crowdfunding dal sito della Fondazione Comunitaria).