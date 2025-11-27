“Il Frigo” arriva all’OffOff Theatre interpretato da un’ipnotica Eva Robin’s

“Il Frigo”, uno dei testi teatrali più vorticosi e apprezzati di Copi, arriva all’OffOff Theatre da venerdì 28 a domenica 30 novembre, interpretato da un’ipnotica Eva Robin’s

Uno dei testi teatrali più apprezzati di Copi, tra i grandi autori omaggiati dall’ottava stagione dell’OFF/OFF Theatre, è senza dubbio Il Frigo, portato in scena da Andrea Adriatico che dirige un’ipnotica Eva Robin’s, protagonista assoluta di una pièce che riempie le sale d’Italia da vent’anni. Un anniversario che sarà festeggiato sul palco, con un ritorno per la prima volta sotto i riflettori di via Giulia da venerdì 28 a domenica 30 novembre. Un’occasione unica per rivedere un’opera senza tempo o per farla scoprire alle nuove generazioni che amano il teatro.

Le scene e i costumi sono firmati da Andrea Cinelli con la consulenza di Maurizio Bovi e il repertorio vintage di A.N.G.E.L.O., spettacolo realizzato con il sostegno del Comune di Bologna – Regione Emilia Romagna, MiC.

Il frigo è tra i testi teatrali più vorticosi di Copi, dove si ritrovano concentrati tutti i suoi temi e le sue manie, a cominciare dai sessi indefiniti e dalle violenze a ripetizione, sullo sfondo dell’incommensurabile solitudine di una donna chiusa in casa, che inganna le sue fobie e le sue angosce immaginando personaggi a ripetizione che la vengano a trovare. A incarnare l’eroina di questa strana opera è Eva Robin’s. Ironica, affascinante, cinica: così Eva si presenta in scena, con un monologo che sembra scritto appositamente per lei, in un vorticoso crescendo di parole e situazioni da fumetto tragicomico come in un trip lisergico.

Nel Frigo c’è tutta la teatralità cinica e pungente del grande autore franco-argentino, morto di Aids nel 1987, celebre per i fumetti della Donna Seduta e per la sua capacità di ridere con sprezzante ironia delle disgrazie e delle ingiustizie della commedia umana. Alla sua opera Teatri di Vita ha dedicato dal 2006 un progetto pluriennale che ha avuto già diversi esiti: spettacoli, convegni e il libro Il teatro inopportuno di Copi a cura di Stefano Casi (ed. Titivillus), primo volume di studi su di lui, mai pubblicato in tutta Europa.

INFOFF

OFF/OFF THEATRE Via Giulia 19,20,21 00186 Roma – INFO: info@off-offtheatre.com

Dal martedì al sabato h. 21.00 – domenica h. 17.00

BIGLIETTERIA/TICKETING OFFICE Via Giulia, 20 Tel. + 39. 06. 89239515 biglietteria@off-offtheatre.com

Prevendita on line: www.vivaticket.it – SITO: http://off-offtheatre.com/

FB: https://www.facebook.com/OffOffTheatreRoma/ – IG: https://instagram.com/offoff.theatre?igshid=MzRlODBiNWFlZA==