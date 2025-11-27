Il flop in Campania non scoraggia Maria Rosaria Boccia: “Mi candido alle politiche”

Maria Rosaria Boccia: “Nel 2027 mi candido alle politiche”. Ecco cosa ha detto la candidata non eletta alle regionali in Campania, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1

Io non eletta? “La mia candidatura era solo per far conoscere un partito nato da 30 giorni e la percentuale della lista Bandecchi è tripla rispetto alla precedente tornata elettorale quindi siamo un partito in crescita. Se mi sono votata? No, ho votato altri candidati del partito”. A parlare è Maria Rosaria Boccia, candidata non eletta alla regionali in Campania, che oggi è intervenuta alla trasmissione di Rai Radio1 ‘Un Giorno da Pecora’, condotta da Giorgio Lauro.

La sua carriera politica quindi non finisce qui. “Assolutamente no, penso di candidarmi in Parlamento alle politiche del 2027”, ha detto Boccia.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)