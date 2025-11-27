Il film “Blood Star” di Lawrence Jacomelli stasera su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 in prima serata ed in prima visione, il film “Blood Star”, avventura “on the road” diretta dall’americano Lawrence Jacomelli

Tra scenari desertici, scorci di remote montagne o desolate cittadine di provincia, giovedì 27 novembre alle 21.20 su Rai 4 prende il via il nuovo ciclo “Country Crime”, con focus sul cinema thriller ambientato nel Middle West americano. Si comincia, in prima serata ed in prima visione, con il film “Blood Star”, avventura “on the road” diretta dall’americano Lawrence Jacomelli.

Bobbi (Britni Camacho) sta attraversando le polverose strade del New Mexico a bordo della sua Ford Mustang per raggiungere il suo fidanzato, ma nella sosta in un’area di servizio incontra, malauguratamente, lo sceriffo Bilstein che, con un pretesto, inizierà a minacciarla ed inseguirla in una sorta di caccia senza tregua. Con echi dal cult interpretato da Rutger Hauer “The Hitcher” e dal capolavoro di Steven Spielberg “Duel”, la pellicola si contraddistingue per il ritmo incalzante e la costruzione da survival-thriller.

A seguire, sempre per il ciclo “Country Crime”, andrà in onda il film “The Hollow Point – Punto di non ritorno” di Gonzalo López-Gallego, con Patrick Wilson, Jim Belushi e Ian McShane.