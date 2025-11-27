Golpe in Guinea-Bissau, i militari annunciano di aver preso il potere

Colpo di Stato in Guinea-Bissau, i militari annunciano di aver preso il potere. Il golpe è stato annunciato durante una conferenza stampa dal generale Denis N’Canha

Le forze armate della Guinea-Bissau affermano di aver preso “il controllo totale del Paese” e di aver “sospeso il processo elettorale in corso”. Un riferimento, questo, riferisce la rivista Nigrizia, alle elezioni generali dello scorso 23 novembre, il cui annuncio dei risultati era atteso per oggi, 27 novembre.

A comunicare l’esecuzione del golpe è stato il generale Denis N’Canha, capo della casa reale militare presso il palazzo presidenziale. Il generale è intervenuto in una conferenza stampa trasmessa dall’emittente pubblica Tgb. Il gruppo di soldati che dichiara di aver preso il potere si è ribattezzato Alto comando per il Ripristino della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico.

Il pronunciamento dei militari segue le dichiarazioni del presidente in carica Umaro Sissoco Embaló, che poco prima della conferenza dei soldati aveva riferito alla rivista francese Jeune Afrique di essere stato arrestato oggi verso le ore 12 (le 13 in Italia) nel suo palazzo presidenziale. Non è chiaro se il capo dello stato sia stato effettivamente posto in detenzione.

