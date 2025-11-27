Giallo Villa Pamphili, chiesto giudizio immediato per Kaufmann

Giallo Villa Pamphili, per Kaufmann chiesto il giudizio immediato. Il 46enne americano rischia l’ergastolo per l’accusa di duplice omicidio aggravato della compagna e della loro figlia di un anno

Difficile dimenticare la tragedia di Anastasia e della piccola Andromeda, ritrovate senza vita nel parco di Villa Pamphili, la scorsa estate, a pochi metri di distanza. Oggi, giovedì 27 novembre, la Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Francis Kaufmann, ritenuto autore del duplice femminicidio.

I FATTI

Il cittadino americano 46enne è stato arrestato sull’isola di Skiatos, in Grecia, dove era fuggito, oltre un mese dopo il ritrovamento dei resti della sua compagna e della loro figlia. È accusato di avere ucciso, soffocandola, Anastasia Trofimova e alcune ore dopo di avere strangolato la figlia Andromeda di 14 mesi, nascondendo i loro corpi su un prato.

LE ACCUSE

A Kaufmann è contestato il duplice omicidio aggravato, l’occultamento di cadavere, le aggravanti dei motivi futili e abietti, della minorata difesa, della relazione affettiva e della discendenza in relazione alla figlia. E ora l’uomo rischia l’ergastolo.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)