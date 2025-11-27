Disney Cruise Line lancia il programma di tutoraggio “Discover Your Destiny” in vista della partenza inaugurale della sua nuova nave, la Disney Destiny

Secondo un comunicato stampa, l’iniziativa è stata concepita per stimolare la creatività e aprire le porte a carriere artistiche per gli studenti delle comunità portuali.

Il programma porta la narrazione Disney oltre il palcoscenico e nelle aule scolastiche, offrendo tutoraggio, esperienze pratiche e sviluppo professionale per gli educatori.

Attraverso collaborazioni con organizzazioni locali, l’azienda ha affermato che metterà in contatto gli studenti con i suoi professionisti dell’intrattenimento, fornendo loro risorse per aiutarli a scoprire talenti nel teatro, nella musica e nelle arti.

“Noi della Disney Cruise Line crediamo nel potere dell’immaginazione e nell’importanza di coltivare la prossima generazione di narratori”, ha affermato Beth Thibodaux, direttrice degli affari esterni di Disney Signature Experiences.

Attraverso il nuovo programma, la Disney sta creando opportunità per studenti e insegnanti di sperimentare la magia del teatro e del tutoraggio nelle principali comunità portuali, tra cui la contea di Broward in Florida.

Lì, gli studenti della Junior Achievement South Florida avranno la possibilità di salire a bordo della Disney Destiny per uno sguardo esclusivo dietro le quinte dell’intrattenimento della Disney Cruise Line.

Nella contea di Brevard, in Florida, gli studenti della Endeavour Elementary School saranno guidati dai tutor Disney per l’intrattenimento mentre mettono in scena la loro prima produzione Disney Musicals in Schools, La carica dei 101.

Alle Bahamas, i residenti di Nassau, Abaco ed Eleuthera potranno partecipare a una serie di iniziative, tra cui un programma di sviluppo professionale di 10 settimane per insegnanti, incentrato sull’integrazione delle arti nelle aule scolastiche.