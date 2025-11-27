Dalla Gioconda al furto del secolo al Louvre: a Geo oggi su Rai 3 i ladri d’arte

Alcune storie avventurose di furti d’arte: le racconta “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda giovedì 27 novembre alle 16.10 su Rai 3.

Si parte dal furto del secolo al Louvre di Parigi, forse il più importante museo del mondo, dove lo scorso 25 ottobre un commando ha sottratto alcuni dei gioielli della corona francese di età napoleonica. Ma la ferita che ha attraversato il Louvre ha origini più antiche. Nel 1911 un imbianchino italiano rubò il quadro più rappresentativo della storia dell’arte: la Gioconda di Leonardo Da Vinci. Si parlerà anche del ritrovamento, poche settimane fa, del tesoro degli Asburgo, scomparso oltre un secolo fa.

A fare da guida in questo viaggio è Maria Vittoria Baravelli, curatrice d’arte e di fotografia.