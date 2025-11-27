Dal 4 al 6 dicembre 2025, Nairobi ospiterà il Kenya EV Mobility Expo, l’appuntamento di riferimento per la mobilità elettrica e sostenibile nell’Africa orientale

Dal 4 al 6 dicembre 2025, Nairobi ospiterà il Kenya EV Mobility Expo, l’appuntamento di riferimento per la mobilità elettrica e sostenibile nell’Africa orientale. La fiera riunirà aziende, istituzioni e operatori del settore per esplorare le più recenti innovazioni in tema di veicoli elettrici, infrastrutture di ricarica e tecnologie per l’accumulo di energia. Un evento internazionale che si conferma parte di un circuito globale dedicato alla transizione verso la mobilità a zero emissioni, con tappe negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita e in Marocco.

Il Kenya si distingue come uno dei mercati più dinamici del continente nel percorso verso l’elettrificazione. Grazie a una produzione energetica composta per oltre il 90% da fonti rinnovabili, il Paese si propone come hub strategico per l’innovazione e lo sviluppo di soluzioni green. La crescita del settore è tangibile: nel 2024 le immatricolazioni di veicoli elettrici sono più che raddoppiate, e la tendenza è destinata a consolidarsi nei prossimi anni, sostenuta da incentivi governativi e da nuovi investimenti nelle infrastrutture di ricarica.

Il Kenya EV Mobility Expo 2025 rappresenta quindi un’occasione strategica per le aziende italiane interessate a posizionarsi in un mercato in piena espansione e ad entrare in contatto con decision maker, distributori e partner locali. I posti disponibili sono ormai limitati: questa è l’ultima opportunità per assicurarsi uno spazio espositivo all’interno del Padiglione Italia e partecipare da protagonisti alla trasformazione della mobilità in Africa.