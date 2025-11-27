Con Sanilog nasce SaniWell, app per promuovere la salute nella filiera logistica

SaniWell è la nuova app gratuita lanciata da Sanilog – fondo di sanità integrativa per il personale dipendente del settore logistica, trasporto merci e spedizione – per promuovere la prevenzione, il benessere e l’adozione dei corretti stili di vita

La possibilità di prenotare televisite e richiedere prescrizioni e analisi. E ancora, ricevere piani di assistenza personalizzati con indicazioni su alimentazione, attività fisica, sonno, comportamenti a rischio, gestione dello stress e controlli sanitari. Sono alcune delle funzionalità principali di SaniWell, la nuova app gratuita lanciata da Sanilog – fondo di sanità integrativa per il personale dipendente del settore logistica, trasporto merci e spedizione – per promuovere la prevenzione, il benessere e l’adozione dei corretti stili di vita tra i dipendenti della filiera logistica del Paese.

La presentazione della nuova piattaforma digitale, un dispositivo medico certificato nato in ambito clinico che offre un percorso personalizzato per la gestione della salute, è avvenuta in apertura di “Prima è meglio. Cultura della prevenzione nella filiera logistica italiana”, convegno ideato e organizzato da Sanilog tenutosi a Roma presso il Cinema Barberini.

«Siamo molto felici di presentare la nuova app SaniWell – ha dichiarato Piero Lazzeri, Presidente Sanilog – una piattaforma digitale certificata nata per essere un supporto alla nostra sempre più numerosa platea di iscritti nella cura della propria salute. Questo nuovo strumento digitale – ha proseguito Lazzeri – è stato ideato per offrire ai lavoratori della filiera logistica nuove possibilità per il miglioramento della propria qualità della vita. Sanilog è il primo fondo sanitario integrativo contrattuale in Italia a sviluppare una piattaforma digitale con questo livello di personalizzazione per i propri iscritti. Un primato che ci rende orgogliosi perché testimonia il nostro impegno nel diffondere la cultura della prevenzione, sia primaria che secondaria, come fondamentale strumento di promozione della salute e di sostenibilità dell’intero sistema sociosanitario».