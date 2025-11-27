Builtdifferent sigla una partnership ufficiale con Prozis

Builtdifferent, startup che unisce allenamento e nutrizione in un’unica app, ha siglato una partnership ufficiale con Prozis, leader europeo nella nutrizione sportiva

Builtdifferent, la startup health-tech italiana che unisce allenamento e nutrizione in un’unica app, annuncia la partnership ufficiale con Prozis, uno dei marchi leader a livello europeo nella nutrizione sportiva e nell’integrazione alimentare.

L’accordo consolida la visione di Builtdifferent: rendere il benessere personalizzato accessibile, scientifico e di qualità, integrando l’eccellenza dei prodotti Prozis nei propri percorsi digitali di coaching.

“Per noi la qualità è un valore non negoziabile. Prozis rappresenta un riferimento internazionale per chi mette scienza e performance al servizio del benessere quotidiano e ci permette di offrire ai nostri utenti un’esperienza ancora più completa, dove tecnologia e nutrizione si incontrano per generare risultati concreti e sostenibili” commentano i founders Stefano Tazio e Riccardo Pirlea, “Non si tratta di una semplice azione di ambassadorship, ma di una partnership strutturale tra due aziende che condividono la stessa missione: democratizzare il benessere di qualità”.

Attraverso un modello di abbonamento mensile, Builtdifferent offre programmi personalizzati creati da veri professionisti (nutrizionisti e trainer certificati), affiancati da una tecnologia proprietaria che automatizza le attività ripetitive e potenzia l’efficienza dei coach.

Un ecosistema integrato di wellness

All’interno dell’app Builtdifferent, la partnership con Prozis si traduce in un’integrazione diretta tra programmi di allenamento personalizzati e linee guida nutrizionali supportate da prodotti Prozis.

In particolare, l’app raccomanda – in base agli obiettivi individuali e alle indicazioni del team di nutrizionisti – l’utilizzo di prodotti mirati a supporto di performance, recupero e salute generale.

“La collaborazione di Prozis con Builtdifferent nasce dalla condivisione di valori comuni: tecnologia, scienza e nutrizione a supporto del benessere. Integrare i nostri prodotti nei loro percorsi digitali consente agli utenti di accedere a soluzioni affidabili e di qualità, pensate per risultati concreti. Siamo lieti di contribuire a percorsi personalizzati dove performance, salute e accessibilità vanno di pari passo” afferma Vanessa Ferreirinha, Partner Account Manager B2B – Prozis Italia.

La collaborazione, infatti, nasce da un dato significativo: oltre il 64% degli utenti Builtdifferent acquistava già prodotti Prozis, confermando una naturale affinità tra i due ecosistemi e una community accomunata da scelte consapevoli in tema di benessere.

“Scegliere Prozis come partner ufficiale significa rafforzare il nostro impegno verso una nutrizione consapevole, sicura e basata su evidenze scientifiche” racconta Federico Gouthier, Head of Nutrition di Builtdifferent “Ogni consiglio che forniamo nasce da un approccio personalizzato e da una selezione attenta dei migliori prodotti per accompagnare davvero chi si allena ogni giorno”.

Un nuovo standard per il wellness digitale

La collaborazione con Prozis segna un passo importante per Builtdifferent, che consolida il proprio posizionamento tra le realtà emergenti del wellness digitale europeo, capace di unire coaching personalizzato, nutrizione e dati in un’unica esperienza.

In meno di due anni Builtdifferent ha costruito una community di oltre 150.000 persone e il Ministero degli Affari Esteri l’ha selezionata tra le 10 startup italiane ad alto potenziale per il programma Innovit in Silicon Valley, dedicato alle eccellenze nazionali nel campo dell’innovazione.