Aleph presenta la nuova collezione Primavera/Estate

Nasce “Un Rêve d’Été”, la nuova collezione Spring/Summer 2026 di ALEPH, firmata da Alessandro Frigo

C’è un momento, d’estate, in cui la luce smette di ferire e comincia a cullare.

È la soglia tra giorno e sera, tra realtà e sogno: uno spazio sospeso dove il tempo si dilata e la memoria diventa materia.

Da questa sensazione nasce “Un Rêve d’Été”, la nuova collezione Spring/Summer 2026 di ALEPH, firmata da Alessandro Frigo.

Un racconto visivo che celebra la leggerezza come destino, la calma come forma di eleganza, la semplicità come sintesi di complessità.

L’atmosfera è intima e rarefatta: il bianco delle architetture mediterranee incontra la terra bruciata dal sole, la sabbia, le reti dei pescatori, il profumo delle fresie che si mescola al vento salmastro.

È un sogno di libertà e misura, dove la luce disegna geometrie e le ombre diventano set fotografico della memoria.

Le silhouette si muovono tra rigore e morbidezza, tra costruzione e abbandono:

camicie impalpabili, abiti che scivolano come un respiro, pantaloni ampi e giacche che ripensano il tailoring con una delicatezza quasi architettonica.

Il corpo non è mai costretto, ma accompagnato: l’abito lo sfiora, lo contiene, lo interpreta.

Le palette cromatiche spaziano tra bianco, sabbia, ecru, terra e nero.

Toni caldi e sfocati che evocano il chiarore del pomeriggio e la profondità della notte.

Le materie — cotoni lavati, lini, garze, trame leggere — raccontano un savoir-faire autenticamente italiano, fatto di gesti, precisione e sensibilità tattile.

“Un Rêve d’Été” è una collezione che non insegue, ma contempla. Ogni capo è un frammento di equilibrio, una dichiarazione silenziosa di stile.

Un’estetica che unisce il maschile e il femminile, la struttura e la fluidità, il pensiero e il sogno.