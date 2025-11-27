A “Nuovi Eroi” oggi su Rai 3 la storia di Cristiana Poggio e Dario Odifreddi

Appuntamento con “Nuovi Eroi”, giovedì 27 novembre alle 20.15 su Rai 3 che racconta la storia di Cristiana Poggio e Dario Odifreddi

Appuntamento con “Nuovi Eroi”, giovedì 27 novembre alle 20.15 su Rai 3. Cristiana e Dario vengono da famiglie molto diverse, ma nel loro percorso incontrano insegnanti e mentori che donano loro una visione del mondo molto simile, improntata all’accoglienza, all’ascolto ma anche al duro lavoro. Si incontrano in università, nella loro Torino, e fin da giovani sognano di fare “cose grandi nella vita” e lavorare insieme a qualcosa di utile.

Finalmente, dopo tanti sforzi e grazie alla collaborazione con enti pubblici e privati, nel 2004 gettano le basi della ‘Piazza dei Mestieri’, oggi una struttura di 7.500 mq e con sedi a Milano e Catania, in cui promuovono incontri con il mondo del lavoro e facilitano l’occupazione dei giovani offrendo corsi di formazione teorici e pratici. Il loro incessante impegno per gli altri viene riconosciuto e premiato anche dal Presidente Mattarella, che li nomina Ufficiali dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

“Nuovi Eroi”: le grandi storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda dal lunedì al venerdì. Anche per questa stagione, a guidare il racconto la voce fuori campo di Veronica Pivetti.