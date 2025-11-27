A “Elisir” oggi su Rai 3 si parla di mieloma

Un tumore del sangue che colpisce le plasmacellule, cellule del midollo osseo responsabili della produzione di anticorpi: il mieloma. Se ne parla a “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 27 novembre, alle 10.55 su Rai 3.

La malattia può portare a sintomi come dolore osseo, fragilità delle ossa, affaticamento, insufficienza renale e indebolimento del sistema immunitari e, in studio, Elena Zamagni, ematologa dell’Istituto Seragnoli IRCSS Policlinico Sant’Orsola di Bologna, chiarirà l’argomento e parlerà dei trattamenti oggi a disposizione.

A seguire, nella rubrica “Mangiarsano”, si parlerà di ceci e fagioli. Fanno bene alla salute? Ricchi di nutrienti, sono un’ottima fonte di proteine vegetali, fibre e sali minerali come ferro, fosforo e vitamine del gruppo B. Sara Cordara, nutrizionista al Centro Medico Medicina Preventiva e dello Sport dell’Università di Torino, risponderà in studio.

Lo spazio finale sarà dedicato ai perfezionisti: persone che tendono a porsi obiettivi estremamente elevati per sé stesse e per gli altri, con un’aspettativa di risultati impeccabili e una forte autocritica. Questo può essere uno stimolo positivo che porta a migliorare, ma quando l’aspirazione alla perfezione diventa irrealistica e ossessiva, può sfociare in perfezionismo patologico? In studio si farà chiarezza sull’argomento con Claudio Mencacci, psichiatra e co-presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia.