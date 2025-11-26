The Equalizer 2″ con Denzel Washington oggi su Rai 2: la trama del film

Stasera su Rai 2 “The Equalizer 2” con Denzel Washington. Azione e vendetta nel film di Antoine Fuqua, ecco la trama

Denzel Washington, giustiziere implacabile, protagonista di “The Equalizer 2 – Senza perdono”, in onda mercoledì 26 novembre alle 21.20 su Rai 2. L’attore veste i panni di Robert McCall, ex agente della CIA che usa le sue abilità per difendere gli innocenti e punire i colpevoli.

Diretto da Antoine Fuqua, già regista di “Training Day” e “The Equalizer”, il film unisce tensione, azione e dramma in un racconto di vendetta e giustizia personale. Quando una persona a lui cara viene brutalmente assassinata, McCall scatena tutta la sua furia contro i responsabili. Nel cast anche Pedro Pascal, Melissa Leo, Bill Pullman.