Su Rai 1 in replica Il commissario Montalbano con “Il metodo Catalanotti”: la trama

Appuntamento in replica per “Il Commissario Montalbano” che mercoledì 19 novembre 2025 alle 21.25 torna su Rai1 con l’episodio “Il metodo Catalanotti”: la trama

Il Commissario Montalbano indaga sull’omicidio di Carmelo Catalanotti, usuraio e originale artista di teatro, fondatore della Trinacriarte, attivissima compagnia di teatro amatoriale di Vigàta, di cui era il guru. Un guru che sapeva essere geniale, ma anche crudele e sadico. Ma è soprattutto nella sua sfera privata che il Commissario deve fare chiarezza: l’arrivo di una nuova e giovane collega, infatti, lo travolge e lo destabilizza.