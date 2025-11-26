Oroscopo di oggi, mercoledì 26 novembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 26 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Nostro malgrado ci tocca fare i conti con le regole a cui con spirito ribelle tendiamo a sfuggire. Pollice verso nelle cause legali. Un incontro sfuma per mancanza di coesione da parte del gruppo di amici. Evitiamo di firmare contratti.
Toro
Oggi ci alziamo dal letto con il piede giusto! Selezioniamo le opportunità e fronteggiamo adeguatamente le richieste altrui. Socievolezza. Il segreto nel progettare qualcosa di molto ambizioso è incanalare tutte le energie in quella direzione.
Gemelli
La tranquillità, piuttosto rara di questi tempi, è qualcosa di cui far tesoro per analizzare lucidamente la situazione. Sorprese in serata. Le tensioni non intaccano la serenità affettiva. Il cuore cammina per altre strade e la sua meta è quella giusta.
Cancro
Le piccole difficoltà di relazione danno la stura a una serie di dubbi, ripensamenti e a un pizzico di pessimismo assolutamente da evitare. Stare dietro ai nostri cambi d’umore non è facile, quindi la freddezza di chi ci sta vicino può essere giustificata.
Leone
La giornata, secondo gli astri, è abbastanza scorrevole. Forse manca la solita vivacità, ma abbondiamo in produttività e concretezza. “Nessuna nuova buona nuova.” Prendiamo quanto di positivo passa il convento, una rassicurante quotidianità.
Vergine
Ogni cosa sembra prendere la piega migliore, e questo ci autorizza a sperare che, a breve tempo, alcune questioni possano trovare una soluzione. È domenica, ma pensiamo al lavoro. Abbiamo proposte in cantiere? Ricordiamo che non tutto è monetizzabile.
Bilancia
Causa una serie di ritardi che ci fanno perdere tempo, riusciamo a realizzare ben poco di quello che avevamo in mente. Manteniamo la calma. Occhio alle cadute di gusto, specie nell’abbigliamento. Evitiamo il nero che non fa risaltare l’incarnato.
Scorpione
Abbiamo dalla nostra mordente e motivazione, in aggiunta la Luna ci mette la lucidità per scegliere l’obiettivo senza possibilità di errore. Una comunicazione tanto attesa, l’ammissione a un corso di studi, il varo di un progetto di gruppo!
Sagittario
Dosata con equilibrio, la nostra attività rende al massimo. Complice un’idea innovativa, la creatività si intensifica e il conto in banca aumenta. Nella coppia parliamo del passato, rivediamo errori e omissioni, gettando un ponte solido per il futuro.
Capricorno
Grande momento per la carriera, grazie al supporto degli influssi astrali positivi. Le premesse per la riuscita ci sono tutte, basta non aver paura di rischiare. Punto dolente odierno, l’amore. Vorremmo molto di più, troppo per quello che siamo pronti a dare.
Acquario
In mattinata, la necessità di analizzare con occhio critico e di definire una volta per tutte certi conti che non tornano ci rende schivi e poco espansivi. Oggi ce la prendiamo comoda, ma più ci rilassiamo più scopriamo risorse che non pensavamo di avere.
Pesci
La Luna in Capricorno è piuttosto parca di dolcezza, ma le soddisfazioni che ci regala in ambito professionale sono senza dubbio le benvenute. Il pungolo dell’ambizione ci rende decisi e più sicuri, tanto da meritare il rispetto di chi ci circonda.