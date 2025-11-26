Le opere di Mao Xuhui in mostra a Palazzo Grimani

Dal 28 novembre 2025 al 1° febbraio 2026, per la prima volta in Italia, una grande mostra dedicata a Mao Xuhui, figura centrale dell’avanguardia cinese contemporanea

Dal 28 novembre 2025 al 1° febbraio 2026, per la prima volta in Italia, una grande mostra dedicata a Mao Xuhui, figura centrale dell’avanguardia cinese contemporanea. Emergence of the Patriarch, a cura di Lü Peng, Li Guohua e Carlotta Scarpa, riunisce nelle sale del Museo di Palazzo Grimani a Venezia, opere che ripercorrono cinquant’anni di ricerca, dalle celebri Will/Scissors alle serie più introspettive sul tema dell’autorità e della memoria.

La mostra offre uno sguardo unico sulla “life painting” di Mao, un linguaggio che trasforma oggetti quotidiani—come le iconiche forbici— in potenti allegorie di potere, vulnerabilità e trasformazione sociale. Allestita negli spazi rinascimentali del secondo piano di Palazzo Grimani, l’esposizione crea un dialogo evocativo tra le tensioni della Cina post-1978 e la storia del palazzo, amplificando il confronto tra tradizione, autorità e identità culturale.

Il percorso, concepito come una retrospettiva, approfondisce l’evoluzione formale e tematica dell’artista, con un focus sulla serie Patriarch, in cui la figura del padre diventa simbolo delle strutture di controllo che attraversano la vita familiare e politica.

In occasione della mostra sarà presentata anche la nuova biografia illustrata dell’artista, edita da Skira e curata da Lü Peng, che ricostruisce la formazione, i diari e i materiali personali di Mao Xuhui, rivelando la complessità intellettuale di una generazione cruciale nella storia dell’arte cinese.

Il contributo di una figura centrale dell’arte contemporanea asiatica alla riflessione su potere, volontà e identità.