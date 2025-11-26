“La ragazza della palude”, una storia di riscatto e un inno alla forza della natura, su Rai Movie: la trama

Tratto dall’omonimo bestseller di Delia Owens, il film “La ragazza della palude”, diretto da Olivia Newman, è proposto mercoledì 26 novembre alle 21.10 su Rai Movie. Ambientato nella Carolina del Nord degli anni Cinquanta, il film racconta la vita di Kya, una giovane donna abbandonata da piccola dalla sua famiglia e riuscita a sopravvivere trovando rifugio e forza nella selvaggia bellezza delle paludi.

Nel momento in cui la ragazza, cresciuta in totale solitudine tra acqua e canneti, viene accusata dell’omicidio di un uomo, la pellicola si trasforma in un intenso dramma giudiziario che mette in luce la capacità di sopravvivenza della protagonista, capace di sfidare i pregiudizi di una comunità ristretta. Nel cast Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson, David Strathairn.