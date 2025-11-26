Emilya Ndme pubblica il nuovo singolo “Glass Skin”: un grido che rompe lo specchio dell’eterna giovinezza. La canzone è una dichiarazione di guerra contro la violenza sottile

Emilya Ndme pubblica il nuovo singolo “Glass Skin”: un grido che rompe lo specchio dell’eterna giovinezza. La canzone è una dichiarazione di guerra contro la violenza sottile che costringe le donne a sembrare immortali per essere accettate.

Conta l’età, conta la pelle liscia, conta la capacità di mentire. E se non ci riesci, non vali più, la tua data di scadenza proiettata sullo schermo della tua vita a parlare per te.

“Glass Skin” urla quello che tutti sappiamo: non è vero che “non importa a nessuno”: ogni ruga è un crimine, ogni anno che passa un motivo per essere cancellata.

“Se vi dicessi quanti anni ho, cambierebbe qualcosa? La mia musica suonerebbe diversa? Sarebbe meno vera, meno cattiva solo perché ho smesso di fingere di essere eterna? Non mi scuso per il tempo che porto addosso: urlo e lo sbatto in faccia a chi finge di non voler vedere”

Un atto di resistenza. Un gesto collettivo che rifiuta la perfezione di plastica e rivendica la pelle vera. È un inno alla rabbia, alla potenza e alla libertà di invecchiare senza vergogna.