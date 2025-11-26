Donne e diritti a “L’Italia della Repubblica” stasera su Rai Storia

Su Rai Storia “L’Italia della Repubblica” di Clemente Volpini, Davide Savelli e Luca Cambi – con l’introduzione di Paolo Mieli e la consulenza delle storiche Fiamma Lussana e Anna Scattigno e della scrittrice Lea Melandri

Gli anni ’70, nella società italiana, sono densi di cambiamento e nuove definizioni: il Paese ha bisogno di riforme e il sistema legislativo deve essere adeguato a una società democratica, quella descritta dalla carta costituzionale. La storia delle donne si arricchisce in quegli anni di battaglie importanti alla conquista di maggiore libertà e parità e la società civile diventa protagonista. Lo racconta “L’Italia della Repubblica” di Clemente Volpini, Davide Savelli e Luca Cambi – con l’introduzione di Paolo Mieli e la consulenza delle storiche Fiamma Lussana e Anna Scattigno e della scrittrice Lea Melandri – in onda mercoledì 26 novembre alle 21.10 su Rai Storia.

Ospite in studio, intervistata da Michele Astori, l’onorevole Emma Bonino, protagonista delle battaglie dei radicali a favore dell’acquisizione dei diritti civili e testimone in prima persona del dramma degli aborti clandestini alla metà degli anni ’70.

L’approvazione della legge sul divorzio del 1970 apre la strada verso la riforma del diritto di famiglia che, nel 1975, sancisce una pari responsabilità tra i coniugi e dà maggior equilibrio a diritti e doveri tra genitori e figli. Un cambiamento fondamentale che era in discussione da anni.

La parità in materia di lavoro e le leggi di tutela per le lavoratrici madri arrivano nel 1977. Nel frattempo, temi personali come il potere sul proprio corpo e la scelta della maternità, s’impongono nel dibattito pubblico. “Il personale è politico” diventa lo slogan delle femministe. Si manifesta in piazza per la depenalizzazione dell’aborto, che viene regolamentato con la legge 194 del 1978.

I movimenti femministi e quelli emancipazionisti si uniscono per affermare la libera scelta della maternità e per chiedere una legge contro la violenza sulle donne. Una legge che tarderà vent’anni ad arrivare. È un decennio, quello ‘70/’80, ricco di riforme istituzionali e di referendum.

Il racconto dà anche voce ai protagonisti dell’epoca, con interviste tratte dalle teche Rai: protagonisti e testimoni come Lina Merlin, Loris Fortuna, ma soprattutto, giovani donne, lavoratrici, madri, studentesse che si confrontavano con altre donne ridiscutendo la famiglia, l’educazione dei figli e la libertà di scelta, mentre attorno a loro, l’intera società stava cambiando.