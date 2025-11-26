Da Leader della Crescita a un obiettivo di 10 milioni di fatturato per il 2026, CreationDose Group guida l’innovazione nella Creator Economy

CreationDose , oggi gruppo e scaleup italiana focalizzata sulla Creator Economy con un fatturato che supera i 5 Milioni e con l’obiettivo di raggiungere i 10 milioni nel 2026, punta sul brand di go to market Vidoser , continuando a registrare una crescita solida e costante, grazie a una strategia che integra tecnologia proprietaria, creatività e capitale umano. A conferma di questo successo, il gruppo si è posizionato per la seconda volta tra le aziende italiane a più rapida crescita nella rinomata classifica Leader della Crescita 2026, curata da Il Sole 24 Ore e Statista, un prestigioso riconoscimento che sottolinea il percorso di innovazione e la crescita costante registrata nel triennio 2021-2024. La graduatoria, pubblicata ogni anno a novembre, premia infatti le imprese italiane con i maggiori tassi di crescita di fatturato, e identifica così le realtà più dinamiche e innovative del panorama industriale nazionale.

Creator e creatività al centro, con la tecnologia che guida l’espansione Internazionale.

Questa importante riconferma arriva in un periodo di forte espansione per CreationDose, che si trasforma sempre più in gruppo puntando al go to market con il brand Vidoser che integra tutti i servizi, community di creator e tecnologie dell’azienda diventano ecosistema globale. Vidoser offre servizi di Influencer Marketing, Talent Activation e Creator Generated Content, oltre alle collaborazioni con i Creator in esclusiva della propria Talent Agency e alle attivazioni della sua community globale di Creator. Quest’anno l’azienda ha anche potenziato la propria piattaforma Ai-Powered per lo scouting, la gestione ottimizzata delle campagne e l’attivazione dei Creator. Grazie alla tecnologia proprietaria Vidoser Platform e a una community di Creator sempre più internazionale, il gruppo punta ad accompagnare i propri clienti non solo in Italia ma anche all’estero.

“Dal 2019 costruiamo un ecosistema che unisce Creator, talento creativo e tecnologia. Oggi questo ecosistema è sempre più internazionale: un luogo dove l’innovazione tecnologica e il talento umano dei Creator si incontrano per generare valore per i nostri clienti. Il nostro obiettivo è rendere la piattaforma, i servizi e l’eccellenza di un team Made in Italy un punto di riferimento europeo, ed è in questa direzione che stiamo orientando i nostri nuovi investimenti, puntando a superare i 10 milioni di fatturato nel 2026.” – commenta Alessandro La Rosa, CEO & Founder di CreationDose Group.



CreationDose continua così a guidare un settore in rapida evoluzione, ampliando la propria base di Creator e clienti e consolidando la propria posizione di riferimento nel mercato nazionale e internazionale.

Nuovi importanti investimenti e servizi Human & AI-Powered

CreationDose Group, accompagnata dai propri investitori e da nuovi partner che ne sostengono la crescita, continuerà gli investimenti strategici volti all’espansione internazionale. L’obiettivo con Vidoser è rendere accessibile al mercato europeo una rete di Creator italiani e internazionali qualificati, insieme a nuove tecnologie di delivery integrate nella propria piattaforma, per offrire servizi sempre più globali e ottimizzati per campagne cross-country.

Parallelamente, il gruppo punta a sostenere la crescita dei Creator con servizi dedicati tanto ai talenti emergenti quanto ai profili affermati, supportati anche dalla propria Talent Agency integrata e della propria app per i Creator. Un modello Human & AI-Powered che unisce competenze creative, gestione professionale e tecnologie proprietarie per garantire la crescita dei talenti e soluzioni affidabili, scalabili e di alta qualità ai brand e agli operatori del settore.