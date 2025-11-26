Brividi su Rai 4 con l’horror “Last Straw”: la trama del film

Mercoledì 26 novembre, Rai 4 dedica la prima serata, alle 21.20, al thriller drammatico “Last Straw”: ecco la trama
Nancy Osborne lavora come cameriera nel diner di una piccola cittadina nella remota provincia rurale americana. Proprio quella sera in cui spetta a lei chiudere il locale, davanti alle porte del diner si consuma un terrificante delitto e un gruppo di persone mascherate fa di tutto per entrare e uccidere la ragazza.
Inserito nei confini del filone home invasion, “Last Straw” trova nella protagonista interpretata da Jessica Belkin un personaggio insolito per il genere, costretta a una lotta per la sua vita e quella del bambino che porta in grembo. Prestando attenzione ai drammi tardo-adolescenziali, il regista Alan Scott Neal contamina la classica formula thriller/horror con il teen drama alla Larry Clark. Presentato in anteprima al 56° Sitges Film Festival.