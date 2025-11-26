ASUS ROG annuncia la esclusiva collection Hatsune Miku disponibile in edizione limitata

ASUS ROG estende la collaborazione con Hatsune Miku, per consentire ai giocatori e ai fan di creare la propria configurazione ispirata all’iconica virtual idol

Facendo seguito all’annuncio della scorsa primavera della disponibilità di un kit di periferiche gaming a lei dedicato, ASUS ROG continua la sua collaborazione con la pop star virtuale Hatsune Miku presentando una linea completa di componenti gaming incentrata sull’estetica futuristica di ROG e sulla combinazione di colori celeste-verde e rosa distintiva di Miku. La collezione combina lo stile proprio di Hatsune Miku con le prestazioni superiori, la qualità premium e le funzionalità avanzate per il gameplay competitivo oppure le attività quotidiane offerte dai prodotti ROG più in generale, qui presenti con tante assolute novità. I prodotti di questa edizione speciale includono una scheda madre, una scheda grafica, un case per PC, un dissipatore all-in-one, un enclosure SSD, un alimentatore e un monitor, consentendo di creare un setup gaming completo ispirato all’estetica Miku.

ROG Strix X870E-H Gaming WiFi7 Hatsune Miku Edition

La scheda madre ROG Strix X870E-H Gaming WiFi7 Hatsune Miku Edition presenta immagini esclusive di Miku nella sezione dedicata ai dissipatori di calore e sul backplate, nonché illuminazione RGB personalizzabile. Include funzionalità ASUS AI come AI Cache Boost, una funzionalità esclusiva per le schede madri ASUS AMD serie 800 e 600 che utilizzano CPU Ryzen™ serie 9000. AI Cache Boost offre la possibilità di regolate tramite BIOS le specifiche impostazioni che ottimizzano la cache della CPU e le memorie, così da offrire prestazioni LLM locali fino al 29% più veloci con la sintonizzazione della memoria ad alta velocità. La scheda madre vanta anche l’utilizzo della intuitiva tecnologia M.2 Q-Release su tutti gli slot M.2.

ROG Ryuo IV 360 ARGB Hatsune Miku Edition

Il dissipatore AIO ROG Ryuo IV 360 ARGB incarna l’energia di Miku. Presenta una combinazione di colori audace ed uno straordinario display AMOLED curvo da 6,67 pollici che riproduce immagini con effetto 3D. Al di sotto, una pompa ad alte prestazioni contribuisce a mantenere il processore fresco ed efficiente.

ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Hatsune Miku Edition

La scheda grafica ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Hatsune Miku Edition riproduce dettagli ispirati a Miku e vivaci illustrazioni in stile anime sul backplate. Questa scheda non solo ha un aspetto incredibile, ma offre anche un sistema di raffreddamento migliorato, grazie al suo design a quattro ventole ed una camera di vapore ottimizzata, così da garantire un flusso d’aria e prestazioni termiche migliorate.

ROG Strix Helios II Hatsune Miku Edition

Il case per PC ROG Strix Helios II Hatsune Miku Edition mostra una straordinaria illustrazione a figura intera di Miku su una griglia in alluminio con motivo a diamante. Il case offre anche ventole da 140 mm preinstallate, un filtro strutturato 3D ed audaci inserti di design nei colori distintivi di Miku, rendendolo perfetto per build da esposizione.

ROG Thor 1200W Platinum III Hatsune Miku Edition

L’alimentatore ROG Thor 1200W Platinum III Hatsune Miku Edition è rifinito in una vibrante colorazione ciano con accenti magenta. Questa unità interamente in alluminio ripropone tramite una grafica vettoriale a strati l’iconico occhio ROG ed il marchio ID “01” di Miku e combina un caratteristico impatto visivo con le prestazioni energetiche certificate 80 PLUS Platinum.

ROG Strix XG27ACMEG-G Hatsune Miku Edition

Il monitor ROG Strix XG27ACMEG-G Hatsune Miku Edition offre uno schermo QHD da 27 pollici con un co-branding minimale ed elegante. L’ID “01” di Miku e gli elementi ispirati alla tecnologia ROG sono integrati in tutta la cornice e persino sul supporto del telefono sulla base, offrendo il perfetto connubio tra prestazioni e personalità.

ROG Strix Arion SSD Hatsune Miku Edition

L’enclosure SSD ROG Strix Arion vanta una caratteristica colorazione con accenti celeste acqua, bianchi e rosa. Consente l’installazione senza attrezzi di SSD M.2 NVMe ed è un’aggiunta elegante e funzionale alla collezione di qualsiasi fan Miku.

Periferiche TUF Gaming Hatsune Miku Edition

Fan ed appassionati potranno inoltre corredare la propria postazione di gioco utilizzando un setup coordinato di periferiche gaming dal design cibernetico ed ispirato sempre ad Hatsune Miku. La tastiera TUF Gaming K3 Gen II, il mouse TUF Gaming Mini Wireless, il tappetino TUF gaming P1 e le cuffie TUF Gaming H1 Gen II, tutti appartenenti alla collection Hatsune Miku edition e caratterizzati dall’iconica palette cromatica e dal design futuristico, incarnano l’essenza della star virtuale con le loro classiche finiture celeste-verde e rosa, rendendole un “must have” per i fan e veri e propri oggetti di tendenza per i giocatori nella loro quotidianità.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

Il set ASUS ROG x Hatsune Miku è immediatamente disponibile in Italia, presso selezionati ASUS Gold Store e rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS.