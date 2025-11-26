A “Nuovi Eroi” su Rai 3 la storia di Maria Trapanese

Maria Trapanese è stata insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La racconta “Nuovi Eroi” su Rai 3
Maria Trapanese cresce nel cuore del Vomero, in una famiglia modesta, dove impara il valore dell’unione. Quando diventa madre affronta con grande forza la diagnosi del primo figlio, Marco, affetto da un deficit cognitivo. Nonostante le difficoltà, Marco diventa un ragazzo vivace e curioso.
Nel 2012, confrontandosi con la mancanza di opportunità per i ragazzi con disabilità, una volta terminato il percorso scolastico, Maria fonda l’associazione “La Bottega dei Semplici Pensieri”, che accoglie tanti giovani offrendo laboratori di cucina, ceramica, competenze per l’impiego nei bar, percorsi di autonomia e soprattutto iniziative di inserimento nel mondo lavorativo con un progetto di catering itinerante.
Per la grande passione con cui guida da anni questo progetto, Maria è stata insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Lo racconta “Nuovi Eroi”, il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la collaborazione del Quirinale, in onda mercoledì 26 novembre alle 20.15 su Rai 3. A guidare il racconto la voce fuori campo di Veronica Pivetti.