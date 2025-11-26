A “Elisir” oggi su Rai 3 come affrontare l’insonnia

L’insonnia è un disturbo caratterizzato da difficoltà ad iniziare o mantenere il sonno che di conseguenza risulta insufficiente o di scarsa qualità: se ne parla oggi a Elisir

L’insonnia è un disturbo caratterizzato da difficoltà ad iniziare o mantenere il sonno che di conseguenza risulta insufficiente o di scarsa qualità. Può manifestarsi con risvegli frequenti o risvegli precoci, e può causare stanchezza diurna, problemi di concentrazione, irritabilità e un impatto negativo sulla qualità della vita. Ne parla Luigi Ferini Strambi, primario del Centro Medicina del Sonno all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, ospite di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda mercoledì 26 novembre alle 10.55 su Rai 3.

A seguire, nella rubrica “È vero che?”, obiettivo sui cibi fermentati, alimenti che subiscono una trasformazione chimica grazie all’azione di microrganismi come batteri, lieviti e muffe. Esempi comuni includono yogurt, kefir, crauti, pane a lievitazione naturale, birra e formaggi. La fermentazione apporta benefici alla salute? Risponde in studio Giovanni Scapagnini, docente di Nutrizione Clinica all’Università del Molise.

Infine, lo spazio dell’“ABC della salute” sarà dedicato all’artrite psoriasica, malattia infiammatoria cronica legata alla psoriasi cutanea o ungueale, che colpisce le articolazioni con dolore, gonfiore e rigidità. Può interessare diverse articolazioni, in particolare quelle di mani e piedi, ma anche quelle di anche, ginocchia e colonna vertebrale. In che modo si può curare? In studio un approfondimento sulle cause e sui trattamenti con Carlo Selmi, responsabile UOC di Reumatologia e Immunologia Clinica all’Istituto Clinico Humanitas di Milano.