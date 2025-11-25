Una storia di riscatto in “Giulia” stasera su Rai 5: la trama del film

Il film di Ciro De Caro “Giulia”, in onda martedì 25 novembre alle 23.20 su Rai 5. Con Rosa Palasciano, Valerio Di Benedetto, Fabrizio Ciavoni: la trama

Nella calura estiva di Roma, Giulia cerca lavoro e riscatto personale. Di mezzo c’è anche la pandemia e una Roma semideserta nella quale la ragazza comincerà a vagabondare, alla ricerca di un posto dove stare e di uno scopo. La attende una serie di incontri disparati. È il film di Ciro De Caro “Giulia”, in onda martedì 25 novembre alle 23.20 su Rai 5. Con Rosa Palasciano, Valerio Di Benedetto, Fabrizio Ciavoni, Matteo Quinzi.