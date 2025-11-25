Torna a Casa degli Artisti la quinta edizione di ARTINO FAAA – Festival Annuale dell’Arte Applicata

Torna a Casa degli Artisti, dal 27 al 30 novembre 2025, la quinta edizione di ARTINO FAAA – Festival Annuale dell’Arte Applicata, con il patrocinio del Municipio 1 del Comune di Milano

Il festival, dedicato ai linguaggi dell’artigianalità contemporanea, trasformerà per quattro giorni tutti gli atelier della Casa in un percorso espositivo diffuso e partecipativo, dove il pubblico potrà incontrare artisti, designer e artigiani, scoprendo da vicino opere, manufatti e processi di creazione.

L’edizione 2025 segna un’importante evoluzione del progetto: per la prima volta, ARTINO FAAA occuperà entrambi i piani della Casa, con una selezione di lavori realizzati dagli artisti in residenza dal 2020 a oggi, accanto a maestri artigiani e progettisti che da anni contribuiscono al dialogo tra arte, design e manualità.